Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в декрет после банкротства

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года, сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и подтвердила представитель мэрии города Анна Терешкова.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала Пинус на своей странице в фейсбуке.

Исполняющей обязанности директора театра назначена Снежана Лобарь, добавила депутат. Согласно информации из открытых источников, до этого Любарь занимала должность регионального менеджера по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

По словам Пинус, приказ о назначении Снежаны подписал министр культуры Владимир Мединский.

«Мы можем подтвердить информацию, что он [Кехман] ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года», — сообщила ТАСС Терешкова.

В свою очередь помощник гендиректора театра по связям с общественностью Виктор Титов заявил, что не располагает такой информацией.

«Я не знаю, кто исполняет обязанности директора. Гендиректор у нас Кехман, я с ним общаюсь почти каждый день по телефону, по электронной почте — по творческим вопросам. Я приказа о назначении и. о. не видел», — сказал он.

13 июля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга состоится очередное заседание по делу о банкротстве Владимира Кехмана.

Кехмана признали банкротом в июле прошлого года. Суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, которая в настоящее время завершается.

В августе 2016 года имущество обанкротившейся компании JFC Кехмана, включая яхту и Rolls-Royce, продали на торгах почти за 85 млн руб. Группа JFC — в прошлом один из крупнейших в России импортеров фруктов.

Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр оперы и балета в марте 2015 года, спустя три месяца после премьеры оперы «Тангейзер», вызвавшей широкий общественный резонанс.

Представители новосибирской епархии РПЦ требовали запретить оперу «Тангейзер» из-за того, что она, по их мнению, «оскорбляет религиозные чувства верующих».

Оперу с репертуара театра сняли. Кехман объяснил это решение невозможностью обсудить постановку с ее режиссером и задолженностью перед дирижером за два показа оперы в марте.