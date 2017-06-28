Сенаторы предложили блокировать зарубежные русскоязычные СМИ за нарушение законов

В Совете Федерации обсуждают вопрос о возможности блокировать зарубежные СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов, передает ТАСС.

Такое предложение озвучил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов на заседании.

«Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — сказал Андрей Климов.

Предлагается дать полномочия Роскомнадзору блокировать сайты таких СМИ, если они нарушат законы. Климов добавил, что на заседании предлагалось наделить Минюст правом проводить расследования, чтобы выяснить источники финансирования.

«В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и (признаки) деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — отметил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон о блокировке нарушивших российский закон зарубежных СМИ. По его словам, пока «говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно».