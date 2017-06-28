Евросоюз продлил экономические санкции против России

Совет Европейского Союза продлил экономические секторальные санкции в отношении России на шесть месяцев, до 31 января 2018 года. Об этом сообщается в твиттере СЕ.

«Это решение последовало за отчетом президента [Франции Эмманюэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев», — говорится в тексте на сайте Совета.

Политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

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Напомним, основным условием ЕС для снятия с России санкций является именно выполнение Минских соглашений. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.

Вера Юрченко