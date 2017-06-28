Новая газета

29 июня

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Жителям Ижевска запретили смотреть в окна из-за приезда Путина

Политика

Юлия РепринцеваКорреспонент

Жителей Ижевска попросили «зашторить окна, не кричать и не фотографировать» из-за приезда в город президента России Владимира Путина. Об этом накануне визита главы государства сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Сам визит состоялся 27 июня.

Объявления расклеили на домах. Фотографии опубликовали пользователи соцсетей.

«В районе вашего многоквартирного дома будут проходить охранные мероприятия. Просим вас в целях личной безопасности и безопасности ваших детей 27.06.17 зашторить и не открывать окна, ни в коем случае не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балконы. Если вы оказались на улице рядом с кортежем объекта государственной охраны, просим не затруднять проезд, не фотографировать, не кричать, не жестикулировать», — гласит объявление.

Руководитель пресс-службы городской администрации Милана Семиволкова в беседе с «Новой газетой» заявила, что «информационно-аналитическое управление не имеет отношение к расклейке объявлений». Какое управление занималось расклейкой, в мэрии к моменту подготовки новости не смогли сообщить.

В Ижевске Путин посетил местную жительницу Анастасию Вотинцеву, которая во время «прямой линии» пожаловалась, что живет в аварийном доме. Он подарил женщине и ее семье путевку в Сочи. «Подарок простой, но хороший», — прокомментировал президент. В свою очередь женщина сказала, что главный ее подарок — визит президента.

Врио губернатора Александр Бречалов пообещал включить аварийный дом в программу реновации, сообщается на сайте администрации Ижевска. Расселение жильцов аварийного дома пообещали начать «уже в следующем году».

«К декабрю мы подготовим программу, и начиная с 2018 года будем переселять людей из аварийных домов. Здесь вот рядом три барака, а всего их семнадцать. В первую очередь жилье будет предоставлено одиннадцати самым нуждающимся семьям с детьми»,— цитирует пресс-служба Бречалова.

Теги:
реновация, прямая линия с путиным, путин, ижевск

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