Жителям Ижевска запретили смотреть в окна из-за приезда Путина

Жителей Ижевска попросили «зашторить окна, не кричать и не фотографировать» из-за приезда в город президента России Владимира Путина. Об этом накануне визита главы государства сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Сам визит состоялся 27 июня.

Объявления расклеили на домах. Фотографии опубликовали пользователи соцсетей.

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«В районе вашего многоквартирного дома будут проходить охранные мероприятия. Просим вас в целях личной безопасности и безопасности ваших детей 27.06.17 зашторить и не открывать окна, ни в коем случае не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балконы. Если вы оказались на улице рядом с кортежем объекта государственной охраны, просим не затруднять проезд, не фотографировать, не кричать, не жестикулировать», — гласит объявление.

Руководитель пресс-службы городской администрации Милана Семиволкова в беседе с «Новой газетой» заявила, что «информационно-аналитическое управление не имеет отношение к расклейке объявлений». Какое управление занималось расклейкой, в мэрии к моменту подготовки новости не смогли сообщить.

В Ижевске Путин посетил местную жительницу Анастасию Вотинцеву, которая во время «прямой линии» пожаловалась, что живет в аварийном доме. Он подарил женщине и ее семье путевку в Сочи. «Подарок простой, но хороший», — прокомментировал президент. В свою очередь женщина сказала, что главный ее подарок — визит президента.

Врио губернатора Александр Бречалов пообещал включить аварийный дом в программу реновации, сообщается на сайте администрации Ижевска. Расселение жильцов аварийного дома пообещали начать «уже в следующем году».

«К декабрю мы подготовим программу, и начиная с 2018 года будем переселять людей из аварийных домов. Здесь вот рядом три барака, а всего их семнадцать. В первую очередь жилье будет предоставлено одиннадцати самым нуждающимся семьям с детьми»,— цитирует пресс-служба Бречалова.