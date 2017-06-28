Совет Федерации одобрил закон о реновации жилфонда Москвы, сообщает РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что у Совета Федерации нет юридических оснований отклонить закон о реновации, документ доработан с учетом интересов граждан.

Ранее Матвинеко вышла к участникам пикета против программы реновации и призвала их прекратить протест. В свою очередь участники акции, в том числе лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, предложили перенести рассмотрение закона о реновации.

Как передает РИА Новости, Матвиенко заметила, что сенаторы глубоко погружены в закон о реновации с самого начала его разработкию. Она также напомнила, что были проведены парламентские слушания с участием жителей.

После этого полиция задержала Митрохина у здания Совфеда.

Напомним, столичные власти намереваются снести более четырех тысяч домов в рамках програмы реновации жилфонда Москвы.