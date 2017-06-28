Песков: поиск заказчиков убийства Немцова будет продолжен

Поиски заказчиков громких убийств, в том числе убийства Бориса Немцова, будут продолжены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такие дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, однако преступники в любом случае понесут наказание.

«Но объективности ради стоит признать, что это чрезвычайно сложные дела и президент неоднократно отвечал на подобные вопросы, он говорил, что они очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поиска преступников, этот процесс иногда занимает годы», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Сегодня присяжные в Московском окружном военном суде должны вынести вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

На скамье подсудимых пять человек. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.

Заказчики преступления до сих пор не установлены.