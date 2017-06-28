Песков прокомментировал ситуацию вокруг таблички Сталину в МГЮА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя установку мемориальной доски Иосифу Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА), заявил, что нужно адекватно относиться к истории, передает телеканал «Дождь».

«Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна. И история должна восприниматься максимально адекватно», — сказал он.

Ранее в среду преподаватели кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что отказываются от совместных мероприятий с вузом из-за установки таблички.

Заведующий кафедрой конституционного и административного права ВШЭ Михаил Краснов в комментарии «Новой газете» сказал, что МГЮА считается в юридическом сообществе авторитетным институтом, и сам он отработал в предшественнике Института — ВЮЗИ (Всесоюзный юридический заочный институт). Тем не менее, преподаватели кафедры единогласно поддержали решение прервать сотрудничество с МГЮА.

Адвокат Генри Резник заявил, что уходит из МГЮА из-за того, что там восстановили мемориальную доску Иосифу Сталину. Он добавил, что заяление об уходе он не писал.

Неделю назад в МГЮА, на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: «здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин».

В МГЮА установку доски объяснили требованиями постановления Совета министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры, которое действует по настоящее время. Доска была установлена в здании вуза в 1949 году, но демонтирована после разоблачения культа личности.