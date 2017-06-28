Совфед одобрил закон о создании реестра коррупционеров

Совет Федерации одобрил закон о создании реестра коррупционеров, передает РИА Новости.

Ранее о том, что Совет Федерации в среду поддержит данный закон, сообщал РБК со ссылкой на источники.

Член профильного комитета по конституционному законодательству Совфеда Александр Башкин заявлял, что «законопроект не будет отклонен, потому что все настроены на конкретный результат».

«Это имиджевый момент: показать Госдуме и правительству, что в Совфеде есть своя инициатива, но не накладывать грубое вето на их работу», — сказал он.

Третье, окончательное чтение законопроекта прошло в Госдуме 7 июня.

По замыслу депутатов, в данный реестр будут включать уволенных за коррупцию высших государственных чиновников, работников правоохранительных органов, госкорпораций, муниципальных служащих и других.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.