Новая газета

29 июня

«Русский рок и русская власть». Лекция Александра Кушнира

На гонках в Ульяновской области водитель наехал на зрителей. В его крови нашли алкоголь

Общество

25 июня в рабочем поселке Базарный Сызган проводились соревнования по любительскому автокроссу. Во время гонки местный спортсмен Владимир Туманов на своем «Москвиче» выехал с трассы и наехал на зрителей. Пострадали двое подростков, у них сломаны ноги.

Сегодня прокуратура Ульяновской области на своем сайте заявила, что в крови водителя нашли следы этилового спирта. Организаторы гонок, сообщается на сайте ведомства, не проводили перед стартом медицинское освидетельствование участников кросса.

Региональная прокуратура и СУ СК РФ по Ульяновской области проводят соответствующие проверки по факту происшествия.

В прокуратуре сообщили, что на месте проведения гонок, приуроченных ко дню рождения поселка, дежурили машины МЧС и скорой помощи — детей своевременно доставили в медицинское учреждение. Вопросы к организаторам гонок, кроме отсутствия освидетельствования, есть по части охраны трассы и расположению зрителей вдоль трассы.

Сообщается, что в районной больнице, куда доставили одного из пострадавших, из-за проводимого ремонта не работал рентгенографический аппарат.

Артем Горбунов – специально для «Новой»

Теги:
авария, водители, ульяновская область

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera