Роскомнадзор сообщил о «ложных» попытках зарегистрировать Telegram

Роскомнадзор на официальной странице в фейсбуке сообщил, что в ведомство поступили «заведомо ложные уведомления» о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

По данным ведомства, уведомления отправляли через форму на официальном сайте. «Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

Отмечается, что чаще всего сообщения отправляли с IP-адресов РЭУ имени Плеханова и «Мира Телематики».

«Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — добавили в Роскомнадзоре, отметив, что зарегистрировать компанию может только она сама.

В пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам.

Создатель приложения Павел Дуров отверг эти обвинения.

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», — написал он.