Федотов: ФСИН обиделась и перестала пускать членов СПЧ в тюрьмы

Члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) не смогли попасть ни одно из учреждений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) на терротории Челябинской области. Об этом сообщил председатель СПЧ, передает Интерфакс.

Он пояснил, что «связано это с тем, что ФСИН на нас [СПЧ] обиделась». Дело в том, после встречи членов СПЧ с президентом России Владимиром Путиным глава государства поручил Генпрокуратуре проверить работу ФСИН. Ведомство санкционировало такую проверку.

«И пока эта проверка не закончится, ФСИН не захочет нас никуда пускать», — заявил Федотов.

По его словам. членов СПЧ с декабря прошлого года не пускают в учреждения ФСИН не только в Челябинской области, но и в других регионах страны.

Интерфакс напоминает, что ранее ФСИН не согласовала с членами СПЧ посещение СИЗО и исправительных колоний в Челябинской области. При этом в СПЧ отметили, что Челябинская область является сложным регионом в плане соблюдения прав человека в системе исполнения наказаний.