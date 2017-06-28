Дуров: Telegram не против внесения открытых данных мессенджера в реестр Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не против внесения открытых данных мессенджера в реестр Роскомнадзора.

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, — это предоставление информации о компании Telegram… Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках», — написал Дуров на своей странице в «ВКонтакте».

Он добавил, что у него «нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», если ведомство не будет получать доступ к переписке пользователей. По его словам, команда Telegram не будет выполнять требования «закона Яровой», а также и другие законы, которые «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

«В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама», — написал он.

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Ранее в среду Роскомнадзор на официальной странице в фейсбуке сообщил, что в ведомство поступили «заведомо ложные уведомления» о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

По данным ведомства, уведомления отправляли через форму на официальном сайте. «Установлено, что сообщения с призывами к отправке «фейковых» уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

«Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти», — добавили в ведомстве, отметив, что зарегистрировать компанию может только она сама.

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал Павла Дурова и администрацию мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Он заявил, что мессенджер игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам.

Сам Дуров отверг эти обвинения и назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».