Попросившего убежища в России гражданина Узбекистана задержали в аэропорту Шереметьево

Гражданина Узбекистана, героя публикации «Новой газеты» Баходира Каримова, скрывающегося в России от пыток спецслужб, задержали в аэропорту Шереметьево.

Баходир Каримов в аэропорту. Фото: Дмитрий Ребров

Мужчину, чье дело о предоставлении убежища уже более года рассматривает российский суд, не выпустили из страны при попытке улететь на Украину, где тот собирался повторно запросить политического убежища.

По словам пограничников в выезде за пределы России ему было отказано по причине того, что на руках у него был действительный, но «устаревший» узбекский паспорт (с января 2016 года документы этого образца используются только внутри страны, поменять у политического беженца возможности по понятным причинам не было).

Сейчас Каримов задержан пограничниками и опасается, что будет выдан узбекским спецслужбам.

Позже сотрудники службы безопасности аэропорта задержали корреспондента «Новой газеты» Дмитрия Реброва, заявив, что он якобы находился «в режимной зоне без цели вылета», хотя он не заходил за обозначенную линию. Сотрудники полиции составляют на журналиста протокол об административном правонарушении.

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