Заксобрание Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось проводить референдум о статусе Исаакиевского собора.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок рассказал «Медузе», что вопрос о статусе собора вступает в противоречия с положениями федерального закона о передаче имущества религиозного назначения религиозным организациям.

Он также указал на неоднозначность толкования вопроса, выносимого на референдум и недостатки формулировки самого вопроса. «Мы просто не имеем права выносить на голосование такие юридически не выверенные, сырые вопросы», — заявил Четырбок.

В свою очередь депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский отметил, что заксобрание «наконец-то рассмотрело этот вопрос». «Они рассматривали этот вопрос два месяца, хотя должны были рассмотреть не позднее 24 апреля», — сообщил Вишневский.

Он добавил, что инициативная группа по защите Исаакия считает это решение «юридически абсолютно безграмотным».

«Постановление построено на заключении юридического управления, которое, в свою очередь, построено на том, что эти вопросы нельзя выносить на референдум, потому что они урегулированы федеральным законом №327 о передаче имущества религиозного значения религиозным организациям. Но вопрос, который мы сформулировали, вообще не имеет ни малейшего отношения к этому закону», — подчеркнул Вишневский.

По его словам, «там даже эти понятия не употребляются, там говорится только о том, что три конкретных объекта — Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор — должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний».

«Здесь нет решения вопроса о передаче или не передаче имущества религиозным организациям», — отметил депутат.

«Заключение абсолютно безграмотное, но мы понимаем, что это вопрос не юридический, а политический. Мы понимаем, что просто была задача не допустить референдума. Во-первых, потому что народ может проголосовать, как хочет. А, во-вторых, “Единая Россия” знает настроения петербуржцев, подавляющее большинство которых нас бы, конечно же, поддержало», — заявил Вишневский.

Он добавил, что как только инициативная группа получит оформленное постановление, оно будет обжаловано в суде.

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