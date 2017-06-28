Присяжные заседатели снова не смогли вынести вердикт по делу Немцова

Присяжные заседатели, рассматривавшие дело об убийстве Бориса Немцова, второй день подряд не могут вынести вердикт.

Если накануне они попросили перенести вынесение вердикта, так как не достигли единого мнения, то сегодня, выйдя в шестом часу вечера, попросили перенести заседание на 29 июня.

— Мы устали, — сказала судье старшина присяжных.

Судья Юрий Житников согласился перенести заседание, отметив что дело сложное.

— Предполагалось в начале, что дело вообще будет 4 месяца рассматриваться, а получилось гораздо больше, — отметил судья.

Кроме того, старшина присяжных сегодня сообщила, что у заседателей возникли вопросы к заполнению опросного листа и тому, как голосовать за снисхождение. В итоге судья разъяснил заседателям, что обязаны голосовать все 12 из них. Если их голоса разделятся поровну, то суд будет трактовать решение в пользу подсудимого

Заседание состоится завтра в 11 утра.

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Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

На скамье подсудимых пять человек. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.