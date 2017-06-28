Интерфакс: глава Роскомнадзора согласился лично внести Telegram в реестр

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно. Об этом сообщает Интерфакс.

«Если набор сведений, который необходим для внесения в реестр организаторов распространения информации по тем ссылкам, которые Павел Дуров в своем сообщении привел, достаточен, то есть все пять идентификаторов имеются, то мы, очевидно, внесем Telegram в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров.

Он подчеркнул, что ответ Дурова был им услышан. «Мы приветствуем его позицию», — отметил глава Роскомнадзора. Жаров подчеркнул, что ведомство в данном случае бюрократией заниматься не будет.

Ранее в среду основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не против внесения открытых данных мессенджера в реестр Роскомнадзора. По его словам, «глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, — это предоставление информации о компании Telegram».

Дуров также заявил, что команда Telegram не будет выполнять требования «закона Яровой», а также и другие законы, которые «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Также в среду Роскомнадзор сообщил, что в ведомство поступили «заведомо ложные уведомления» о включении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Павла Дурова передать данные о сервисе для включения в указанный реестр.

Жаров обвинил мессенджер в том, что он игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам.Дуров отверг эти обвинения и назвал угрозы блокировки Telegram «саботажем государственных интересов».