Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления Евросоюзом санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского Союза продлить экономическиее санкции в отношении России на полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принцип взаимности никто не отменял», — сказал он.

В среду Совет ЕС продлил экономические секторальные санкции в отношении России посредством письменной процедуры. Политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

Экономические санкции, которые были продлены, включают:

ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставаном капитале, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;

наложение экспортного и импортного эмбарго на торговлю оружием;

введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд и российской армии;

ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

В дополнение к экономическим санкциям на сегодняшний день действуют и другие ограничительные меры: запрет на выдачу визы и замораживание активов в отношении 150 лиц, 37 организаций до 15 сентября 2017 года, а также ограничения, которые действуют только на территории Крыма и Севастополя до 23 июня 2018 года.

Напомним, основным условием ЕС для снятия с России санкций является именно выполнение Минских соглашений. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе.

Вера Юрченко