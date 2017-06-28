Роскомнадзор: Telegram предоставил все требуемые данные и будет включен в реестр

Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Сообщение опубликовано на официальных страницах ведомства в соцсетях, в том числе в «ВКонтакте» и фейсбуке.

«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом», — добавил глава Роскомнадзора.

Жаров подчеркнул, что законы России «обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции».

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что «глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram» и ждет предоставление информации о компании, а именно пяти идентификаторах.

Дуров отметил, что регистрационные данные компании «доступны любому желающему в открытых источниках», поэтому он не будет против, если Роскомнадзор их использует.

После этого Жаров заявил, что Telegram будет внесен в указанный реестр, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно.

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