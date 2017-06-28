Роскомнадзор: Telegram предоставил все требуемые данные и будет включен в реестр
Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Сообщение опубликовано на официальных страницах ведомства в соцсетях, в том числе в «ВКонтакте» и фейсбуке.
«Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом», — добавил глава Роскомнадзора.
Жаров подчеркнул, что законы России «обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции».
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что «глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram» и ждет предоставление информации о компании, а именно пяти идентификаторах.
Дуров отметил, что регистрационные данные компании «доступны любому желающему в открытых источниках», поэтому он не будет против, если Роскомнадзор их использует.
После этого Жаров заявил, что Telegram будет внесен в указанный реестр, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно.
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