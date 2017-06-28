Возможность блокировки иностранных русскоязычных СМИ обсуждалась на закрытом заседании Думы с главой ФСБ

Возможность блокировки иностранных русскоязычных СМИ обсуждали на закрытом пленарном заседании Госдумы с участием директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом «Новой газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Поднимаемые сенаторами вопросы также активно обсуждались в Госдуме, в частности, в ходе расширенного заседания нашего Комитета, где обсуждалось соблюдение американскими редакциями, распространяющими информацию на российской территории, отечественного законодательства о выборах, а также финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию. Эта тема в том числе звучала на недавнем закрытом пленарном заседании с участием директора ФСБ Александра Бортникова», — сказал он.

Левин отметил, что появление подобной инициативы связано с проведением слушаний в верхней палате парламента, на которых обсуждалось предотвращение вмешательства во внутренние дела России.

Ранее в среду стало известно, что в Совете Федерации обсуждается вопрос о возможности блокировать зарубежные СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов. Такое предложение озвучил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов на заседании.

«Обязать такие СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — сказал он.