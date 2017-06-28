Агенты ФБР допросили сотрудников «Лаборатории Касперского»

Агенты Федерального бюро расследований допросили сотрудников «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, агенты ФБР нанесли визиты в дома не менее 10 сотрудников компании. Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки. Однако ничего пока не указывает на то, что эти допросы связаны с расследованием по делу о «вмешательстве» России в выборы США, которое ведется сейчас американскими властями, отмечает NBC.

По словам сотрудников ФБР, они собирают данные о работе «Лаборатории Касперского». Правительство США уже давно проявляет интерес к компании, антивирусные программы которой широко используются в стране, говорится в публикации.

Официальные лица США считают, что владелец компании Евгений Касперский имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки. Как указывают источники издания, в 1987 году Касперский окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ (Бывшая высшая школа КГБ, — ред.).

Андрей Дубровский