Новая газета

29 июня

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Агенты ФБР допросили сотрудников «Лаборатории Касперского»

Политика

Агенты Федерального бюро расследований допросили сотрудников «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, агенты ФБР нанесли визиты в дома не менее 10 сотрудников компании. Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки. Однако ничего пока не указывает на то, что эти допросы связаны с расследованием по делу о «вмешательстве» России в выборы США, которое ведется сейчас американскими властями, отмечает NBC.

По словам сотрудников ФБР, они собирают данные о работе «Лаборатории Касперского». Правительство США уже давно проявляет интерес к компании, антивирусные программы которой широко используются в стране, говорится в публикации.

Официальные лица США считают, что владелец компании Евгений Касперский имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки. Как указывают источники издания, в 1987 году Касперский окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ (Бывшая высшая школа КГБ, — ред.).

Андрей Дубровский

Теги:
сша, допрос, интернет, фбр

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