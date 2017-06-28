Новая газета

29 июня

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Бывшего президента Южной Кореи приговорили к смерти в КНДР

Политика

Власти Северной Кореи заочно вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и экс-руководителю южнокорейской разведки Ли Бен Хо. Об этом говорится в приказе КНДР, передает Reuters.

По данным агентства, Пак Кын Хе в Северной Кореи обвиняют в причастности к организации покушения на лидера страны Ким Чен Ына. Она якобы подписала некий документ о смене руководства в КНДР в 2015 году, утверждают северокорейские власти.

В начале мая Северная Корея обвинила Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в сговоре с властями Южной Кореи с целью убийства  Ким Чен Ына.

Как утверждают спецслужбы КНДР, главу государства планировали убить при помощи «биохимических веществ» в ходе публичных мероприятий в Пхеньяне. Результаты подобного отравления могли бы проявиться только спустя 6-12 месяцев, считают представители КНДР.

Андрей Дубровский

Теги:
президент, смертная казнь, южная корея, северная корея

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