Путин обвинил иностранные спецслужбы в кибератаках на Россию и поддержке террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы используют «новые методы сбора и вброса информации» против России, сообщает Интерфакс.

«В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России», — заявил президент в штаб-квартире СВР, куда приехал, чтобы поздравить офицеров службы с 95-летием нелегальной разведки.

Глава государства также обвинил зарубежные спецслужбы в поддержке экстремистских и террористических группировок, которые таким образом, пытаются дестабилизировать регионы вблизи российских границ, отметил Путин.

«Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ. В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», — сказал президент.

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Ранее журналисты международного консорциума OCCRP получили от источника из правительства Македонии документы, согласно которым российские спецслужбы пытались заблокировать вступление страны в НАТО и продвигать интересы России.

Андрей Дубровский