Бывший президент Приднестровья ночью сбежал на лодке в Молдавию

Бывший президент непризнанного государства Приднестровье Евгений Шевчук в ночь на 28 июня сбежал на лодке в Молдавию после того, как он получил документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета. Об этом сообщил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов в своем фейсбуке.

«Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал Сафонов.

Как сообщает «РИА-Новости со ссылкой на спикер Верховного совета Александра Щерба, совет все же лишил Шевчука неприкосновенности по представлению прокурора республики. Агентство также отмечает, что против экс-президента возбуждено уголовное дело — его подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.

Андрей Дубровский