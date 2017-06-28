Вирус-вымогатель Petya за два дня принес хакерам больше $10 тысяч

Вирус-вымогатель Petya, атаковавший компьютерные системы многих стран, в частности России, Украины, США, а также Индии и Китая, принес хакерам почти 4 биткоина или чуть больше $10 тысяч. Это следует из записей блокчейна.

Согласно этим записям, на «кошелек» биткоинов 1Mz7153HMuxXTuR2R1t78mGSdzaAtNbBWX, указанный хакерами, перевели 3,99 биткоинов с помощью 45 транзакций.

Цена 1 биткоина, по данным Coindesk, составляет около $2500. Таким образом, в пересчете по курсу Coindesk хакерам удалось заработать больше $10 тысяч.

Накануне компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.

Андрей Дубровский