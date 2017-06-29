Счетная палата обратилась в СК и Генпрокуратуру после проверки Минздрава

Счетная палата направила обращение в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Минздрава, из-за которого бюджет недополучил 5,2 млн рублей, сообщает РБК.

По информации агентства, министерство занизило прибыль одного из научных центров, а в других подведомственных учреждениях были выявлены нарушения законодательства о бухгалтерской отчетности.

Кроме того, Минздрав произвел закупку вакцин от пневмококка на 4,6 млрд рублей, однако препарат был в избытке. Потраченные деньги составляли 40% от всего финансирования закупок вакцин в 2016 году.

Аудиторы Счетной палаты выяснили, что министерство не довело до своих учреждений 1,6 млрд рублей, поэтому 5,4 тысяч человек в 2016 году не была оказана «высокотехнологичная медицинская помощь».

«В Минздраве РБК ответили, что палата указала не на реальных, а на потенциальных пациентов, что, по мнению ведомства, некорректно», — говорится в сообщении.

Более того, министерство не учло «нематериальные активы» общей стоимостью 121,3 млн рублей и не провело инвентаризацию незавершенного строительства, отмечает РБК.

«Информационное письмо» о результатах аудита палата направила в Федеральную антимонопольную службу, Госдуму и Совет Федерации.

Ранее Счетная палата выявила недостоверность в финансовом отчете Минобрнауки и обратилось в Генпрокуратуру.

Аудиторы палаты подсчитали, что министерство некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд рублей, а также неправомерно истратило 2,2 млрд рублей.

Максим Прошкин