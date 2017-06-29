СПЧ не одобрил идею сенаторов приравнять СМИ к «иноагентам»

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что предложение приравнять российские СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам не имеет смысла, сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов.

По его словам, Роскомнадзор ведет реестр, куда вносит СМИ с иностранным финансированием, и в этом списке есть и государственные СМИ.

Ранее сенатор Андрей Климов на заседании Совета Федерации предложил блокировать зарубежные СМИ, вещающие на Россию, за нарушения российских законов.

«В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и (признаки) деятельности в интересах иностранного государства, обязать такие СМИ отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах», — отметил Климов.

Кроме того, в Совфеде предлагали к «иноагентам» приравнять граждан России, получающих финансирование из зарубежных источников.

Максим Прошкин