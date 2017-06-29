В Совете Федерации предложили отключать от связи за ложную информацию при оформлении СИМ-карт

Сенатор Людмила Бокова подготовила поправку к законопроекту «О связи», согласно которой сотовый оператор может приостановить оказание услуг связи абоненту, если тот при покупке СИМ-карты указал ложные данные, передает РБК.

По информации агентства, процедура «лишения» сотовой связи абонента будет определены правилами оказания услуг телефонной связи.

Согласно тексту законопроекта, оператор должен будет проверить фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента через «единую систему идентификации».

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме 14 июня, дата второго чтения пока не известна, ожидается, что подготовленная поправка может быть учтена как раз во втором чтении.

Идея ужесточить закон «О связи» появилась после теракт в метро Санкт-Петербурга. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для предотвращения новых терактов необходимо активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами.

Напомним, что 22 мая в Госдуму внесли еще один законопроект, по которому за незаконное распространение SIM-карт граждан будут штрафовать от двух до пяти тысяч рублей. Инициаторами идея выступили сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас.

Максим Прошкин