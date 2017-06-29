Умер экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

В Москве скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Якволев, об этом в инстаграме сообщила гражданская жена Александра Куцевол.

«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, артист попал в реанимацию после диагностики двухстороннего воспаления легких.

Перед тем как начать сольную карьеру в 2013 году, Яковлев пел в группе с 1998 по 2013 год.

Максим Прошкин