Минэкономразвития попросило 29 млрд рублей на повышение производительности труда

Министерство экономического развития подготовила программу по повышению производительности труда и борьбе с безработицей, на которую из бюджета необходимо выделить 29 млрд рублей, пишет газета «Ведомости».

По информации издания, министерство собирается привлекать в региональные компании экспертов, работа которых будет оплачиваться из бюджета страны.

Согласно разработанному плану, с 2017 по 2019 году в программу войдет 25 субъектов федерации, а также министерство составит список компаний с выручкой до 30 миллиардов рублей и с «большим потенциалом к повышению эффективности». Им и предоставят консультантов.

«Для этого будет создан центр компетенций на базе ВЭБа – платформа, на которой будут собирать лучшие практики повышения производительности труда», — отмечают «Ведомости».

В тексте программы говорится, что большая часть денег уйдет на помощь уволенным специалистам. Например, работодатель получит финансовые поблажки, если наймет уволенного работника, а также будет разработана новая система перехода с одного места работы на другое.

«Ведомости» отмечают, что программа по повышению производительности труда может предполагать введение электронной трудовой книжки.

Напомним, по последним данным, по сравнению с апрелем 2016 года число безработных россиян в возрасте от 15 до 72 лет в апреле 2017 года снизилось на 10,4% (в апреле — 4 млн человек).

Максим Прошкин