Против сбежавшего на лодке экс-президента Приднестровья завели пять уголовных дел

Против бывшего президента непризнанной Приднестровской Республики Евгения Шевчука, который накануне сбежал в Молдавию на лодке, завели пять уголовных дел, в том числе по подозрению о присвоении народных средств, сообщает ТАСС.

По информации агентства, Шевчуку вменяются превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество и «это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку».

По словам парламента непризнанной республики Александра Щерба, бывший президент создал систему, позволяющую выводить денежные средства из бюджета.

Ранее Шевчук в ночь на 28 июня сбежал на лодке в Молдавию после того, как он получил документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета.

«Считаю организованную вчера и сегодня в Верховном Совете провокацию очередным свидетельством использования властью методов запугивания, давления, шантажа, арестов для выбивания удобных и нужных показаний для сведения счетов и борьбы с политическими оппонентами», — отреагировал экс-президент.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.

Максим Прошкин