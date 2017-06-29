Неизвестные создали сайт «Je suis Maidan» с участниками акции 12 июня на Тверской

В Интернете появился сайт под названием «Je suis Maidan», на котором неизвестные выложили фотографии и ссылки на социальные сети участников акции против коррупции, которая прошла на Тверской улице 12 июня.

«Современные технологии высокочеткой съемки и распознавания лиц позволяют с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга. Не верите? (…) Оставьте надежды - вас тоже найдут!», — говорится в описании сайта.

В сообщении пояснятся, что лица и аккаунты в соцсетях найдены при помощи технологии FindFace, а также благодаря «кропотливой работе».

Как рассказал «Открытой России» основатель сервиса Максим Перлин, разработчики приложения не имеют отношения к данному сайту.

«Платформа у нас открытая. Нас не первый раз обвиняют, что мы стоим за какими-то оскорблениями, шантажом. На это я отвечаю всегда одно и тоже — компания, которая производит ножи или Google, или на злобу дня Telegram, не несет никакой ответственности за то, что делают пользователи», — заявил Перлин.

Отметим, что на YouTube-канале с названием «FindFace» также была опубликована видеозапись, в которой разбиралась работа алгоритма распознавания лиц с использованием гигапиксельной голограммы митинга 12 июня.

Об использовании технологии распознавания лиц 12 июня заявляли и власти Москвы. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников объявил, что на массовых мероприятиях впервые будут использовать видеокамеры с функцией распознавания лиц.

Чиновник пояснил, что такая система предусматривает функцию «распознавание портрета». Он добавил, что «видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций».

Напомним, лозунг «Je suis Charlie» появился после того, как несогласные с карикатурами издания «Charlie Hebdo» устроили стрельбу в редакции.

Максим Прошкин