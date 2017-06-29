Сенаторы США предложили запретить военным использовать программы «Лаборатории Касперского»

Комитет Конгресса США предложил запретить Министерству обороны страны использовать программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского». Такую инициативу сенаторы объяснили опасениями в «уязвимости компании для влияния российского правительства». Об этом сообщает Reuters.

Автор инициативы сенатор от демократической партии Джин Шахин считает, что «Лаборатории Касперского» не стоит доверять защиту «компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения безопасности США». Закон о запрете ПО «Лаборатории Касперского» может вступить в силу, когда его утвердят Палата представителей и Сенат США, а также подпишет президент.

Накануне агенты ФБР допросили сотрудников «Лаборатории Касперского». Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки.

По словам сотрудников ФБР, они собирают данные о работе «Лаборатории Касперского». Правительство США уже давно проявляет интерес к компании, антивирусные программы которой широко используются в стране, говорилось в публикации NBC News.

Телеканал также указывал, что по данным официальных лиц США, владелец компании Евгений Касперский имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки.В 1987 году Касперский окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ (Бывшая высшая школа КГБ, — ред.).

Андрей Дубровский