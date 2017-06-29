Организаторы «Евровидения» могут оштрафовать Украину за ущерб репутации конкурса

Европейский вещательный союз (EBU) может оштрафовать Украину после того, как власти отказались пустить на территорию страны певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает Reuters.

Руководство союза, которому принадлежат права на конкурс, считает, что решение властей Украины отказать в участии в конкурсе российской представительнице нанесло ущерб репутации европейского конкурса.

EBU, как отмечает Reuters, собирается оштрафовать Украину за «большие задержки» в организации «Евровидения», а также за недостаточное взаимодействие с Европейским вещательным союзом по поводу участия российского исполнителя.

Напомним, российская певица Юлия Самойлова не смогла принять участие в «Евровидении-2017» из-за того, что власти Украины запретили ей въезд в страну в течение трех лет. Киев мотивировал запрет на въезд тем, что Самойлова в 2015 году выступала в Крыму и тем самым нарушила украинское законодательство.

Организаторы предложили России выбрать другую кандидатуру, либо участвовать дистанционно. Россия от предложенных условий отказалась, а российские телеканалы отказались транслировать конкурс.