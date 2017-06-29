Каждый десятый россиянин признался в нехватке денег на еду

Доля россиян, которые признали себя бедными, составили 39%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самое минимальное число россиян, которые назвали себя бедными, было в мае 2014 года (тогда о нехватке средств на еду заявили 3%).

Почти 10% участников опроса заявили, что «едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на еду» (последний раз такой показатель был в мае 2009 года — ред.). Еще 29% хвататет денег на еду, но не хватает на одежду. С ответом «мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее денег нет» согласились 14% россиян.

При этом, согласно опросу, большинство россиян (80%) считают бедными тех, кому не хвататет денег на одежду и еду.

На прошлой неделе правительство повысило прожиточный минимум на 200 рублей. Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 тысяч 701 рубль, для пенсионеров — 8 тысяч 178 рублей, для детей — 9 тысяч 756 рублей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат до прожиточного минимума за два года.