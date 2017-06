Сердюков вошел в совет директоров «Камаза»

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков, который в настоящее время занимает пост индустриального директора авиационного комплекса госкорпорации «Ростех», вошел в совет директоров «Камаза». Об этом сообщает РИА Новости.

Он сменил в составе совета экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева.

В остальном совет остался прежним. В него вновь вошли глава подразделения по менеджменту платформ грузовых автомобилей Daimler AG Вольфрам Шмид, председатель профсоюзного комитета работников компании Александр Васильев, вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Daimler в России Геральд Янк, гендиректор «Варданян, Бройтман и партнеры» Михаил Бройтман и президент компании Рубен Варданян, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, его заместители Игорь Завьялов и Сергей Скворцов, а также гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Среди акционеров «Камаза» — госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).

Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров российского производителя грузовиков «КамАЗ» в марте, кроме того в конце февраля правительство выдвинуло Сердюкова кандидатом в совет директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

Напомним, Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны с 2007 по 2012 года. Президент России отправил его в отставку из-за уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». Новым министром обороны был назначен Сергей Шойгу.

Вера Юрченко