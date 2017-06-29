В Петербурге активисты «заблокировали» офис Роскомнадзора

В Санкт-Петербурге члены общественных движений «Открытая Россия» и «Гражданский Петербург» построили на выходе из офиса Роскомнадзора стену из пустых коробок с наклейками «Заблокировано гражданами России». Об этом «Открытой России» рассказал координатор движения в Петербурге Андрей Пивоваров.

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Как пояснил Пивоваров в беседе с «Новой газетой», таким образом, активисты отреагировали на ситуацию вокруг возможной блокировки мессенджера Telegram, а также блокировки других «площадок для общения» в интернете.

«Дело в том, что Роскомнадзор из надзорного органа превратился в карательный. Когда под соусом борьбы с пропагандой терроризма, наркотиков и детской порнографией закрываются нормальные площадки для коммуникации в интернете. Поэтому мы в ответ заблокировали вход в офис ведомства. «Месседж» здесь такой — блокируйте тех, кто пытается заблокировать вашу свободу», — рассказал Пивоваров.

По словам координатора «Открытой России», прохожие живо реагировали на акцию, подходили и читали надписи на коробках. Пивоваров добавил, что через полчаса, после установки символической стены ее никто не убрал —«сыграл момент неожиданности», пояснил он.

«Мы эту акцию никак не анонсировали, поэтому задержаний никаких не было. Даже сотрудников центра «Э» не было, все эти деятели не заметили этот перформанс», — отметил Пивоваров.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram в случае, если его основатель Павел Дуров и администрация мессенджера не предоставят данные о сервисе для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете. Жаров тогда отметил, что у компании есть несколько дней на выполнение требования Роскомнадзора.

После долгого спора между главой Роскомнадзора и основателем мессенджера Telegram последний согласился предоставить открытые данные, требуемые для внесения в реестр. При этом Дуров добавил, что не возражает против регистрации, только если это не повлечет за собой других обязательств, в том числе выполнения «антиконституционного и нереализумого технически “закона Яровой”».

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Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры: WeChat, BlackBerry, Line, Imo, а также аудиовизуальный чат Vchat. Кроме того, по аналогичной причине Роскомнадзор заблокировал онлайн-рацию Zello, которой в России активно пользовались дальнобойщики, в том числе для координации во время акций протеста.