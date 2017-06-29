В Люблинском суде прошли предварительные слушания по иску бизнесмена Михайлова к ФБК

Люблинский районный суд провел предварительные слушания по иску бизнесмена Сергея Михайлова против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

По словам Жданова, заседание прошло с процессуальными нарушениями.

«Алексей Навальный находится в спецприемнике, он даже не уведомлен. Как мы можем начинать процесс без уведомления стороны? Судья говорит: ну это не мешает подготовке к делу», — заявил Жданов, подчеркнув, что суд должен был перенести подготовку судебного заседания за отсутствием поручений от доверителя адвокатам.

Как сообщил юрист, в рамках заседания прошла подготовка к рассмотрению иска по существу. Новое заседание назначено на 7 августа.

«Это не суд с Усмановым, где все делали быстро-быстро-быстро… Это (дело – ред.) затянется на август-сентябрь», — ожидают в ФБК.

Иск к Алексею Навальному и ФБК предприниматель Сергей Михайлов подал 15 июня. Он требует удалить упоминания о себе из фильма-расследования о Юрии Чайке, а также просит взыскать с ФБК в его пользу 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации. По мнению Жданова, для Михайлова этот иск может быть способом «заработать денег» — политического подтекста в иске юрист не усматривает.

В прошлом году Сергей Михайлов воспользовался так называемым «правом на забвение» и через суд потребовал удалить из выдачи поисковых систем более 150 ссылок, в которых говорилось о его причастности к организованной преступности.

Сергей Лебеденко