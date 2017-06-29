PwC: искусственный интеллект поднимет мировой ВВП на $16 трлн

В PwC проанализировали потенциал внедрения искусственного интеллекта до 2030 года в восьми регионах и восьми секторах (здравоохранение, автотранспорт, финансовые услуги и др.) и выяснили, что за счет этого мировой ВВП к 2030 году вырастет на $15,7 трлн и достигнет $90 трлн, сообщает Bloomberg.

В докладе PwC отмечается, что это больше, чем нынешний совокупный объем экономик Китая и Индии в номинальном выражении.

Прирост в $6,6 трлн ожидается за счет автоматизации процессов производства (включая использование роботов и автономных автомобилей), а также улучшения качества работы персонала с помощью искусственного интеллекта.

Остальные $9,1 трлн будут привлечены за счет роста потребительского спроса из-за персонализации и улучшения качества товаров и услуг за счет искусственного интеллекта.

По мнению авторов, в краткосрочной перспективе ВВП будет расти главным образом за счет повышения производительности (55% прироста), затем вперед выйдет потребительский сектор (58% прироста к 2030 году).

От повышения производительности в первую очередь выиграют индустрия и транспорт, так как многие их процессы легко поддаются автоматизации. Повышение качества товаров и услуг ожидают в первую очередь в сферах здравоохранения и финансовых услуг.

От внедрения искусственного интеллекта выиграют все регионы мира, но наибольший прирост эксперты PwC прогнозируют в Китае (26,1%, или $7 трлн) и в Северной Америке (14,5%, $3,7 трлн). При этом ожидается, что лидером в этой области в ближайшие годы станут США, где сегодня наблюдается наибольшая готовность к внедрению технологий. Китай догонит США к середине 2020-х, полагают авторы исследования.

В целом общее развитие интеллектуального интеллекта на сегодня находится в зачаточной стадии, это дает странам с развивающейся экономикой шанс обогнать развитые страны, заключают эксперты.

Напомним, физик-теоретик Стивен Хокинг предсказал смерть человечества от искусственного интеллекта.

«Появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом человеческой расы. Такой разум возьмет инициативу на себя и станет сам себя совершенствовать со все возрастающей скоростью. Возможности людей ограничены слишком медленной эволюцией, мы не сможем тягаться со скоростью машин и проиграем», — предупреждал ученый.

Хокинг уже неоднократно предупреждал об угрозах, которые несут в себе человеческие изобретения. Всего он выделил три основные угрозы человечеству: ядерная война, глобальное потепление и созданные генетической инженерией вирусы.

По мнению физика, неминуемая техногенная катастрофа произойдет уже в ближайшую тысячу лет. При этом он настаивает, что люди не должны отказываться от движения вперед. Человечество может спастись, если придумает способ покинуть Землю и освоить другие планеты, уверен физик.