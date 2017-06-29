Сотрудник Центра «Э» получил пять лет колонии за вымогательство у матери подростка

Центральный суд Тольятти приговорил к пяти годам колонии сотрудника регионального Центра по противодействию экстремизму, пойманного на взятке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Самарской области.

Сотрудника Центра «Э» Алексея Суходеева обвинили в получении взятки, совершенное с вымогательством. По данным следствия, он вел проверку в отношении подростка и вымогал взятку у его матери за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Суд приговорил Суходеева к реальному сроку заключения в колонии строго режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Алексея Суходеева задержали с поличным в августе 2016 года после того, как он получил взятку в 100 тысяч рублей от жительницы Жигулевска.

Вера Юрченко