В Крыму задержали замминистра республиканского МВД и его сына прокурора

Сотрудники крымского Управления ФСБ задержали в Симферополе заместителя министра внутренних дел республики Андрея Иванцова и его сына, помощника прокурора Симферополя Егора Иванцова. Задержанных подозревают в махинациях с землей детского лагеря «Кристалл» в Алуште.

Как рассказал «Новой газете» собеседник в УФСБ республики, лагерь должен был перейти в собственность МВД Крыма, однако в результате подделки документов украинского образца, часть его территории и строений оказалась оформлена на Егора Иванцова. Этому способствовал директор лагеря Александр Звонков.

По утверждениям крымского общественника Александра Талипова, на незаконно полученной земле Иванцовы построили усадьбу, которую впоследствии продали.

В МВД России по Республике Крым «Новой газете» отказались подтвердить или опровергнуть задержание Андрея Иванцова, попросив написать письменный запрос. В прокуратуре Симферополя задержание Егора Иванцова подтвердили.

По информации «Новой газеты», в отношении экс-прокурора Иванцова и бывшего директора лагеря Звонкова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». По версии следствия, в результате их действий муниципальному образованию Алушта причинен ущерб на сумму не менее 6,2 млн рублей.

Отметим, что Егор Иванцов находился на хорошем счету в прокуратуре Крыма. В 2016 году он стал финалистом конкурса «Лучший обвинитель России» .