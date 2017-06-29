Во Владимирской области чиновница отказалась отвечать на вопросы жителей, потому что у нее «IQ повыше»

Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова отказалась обсуждать проблемы жителей города Собинка во время заседания коллегии. Свой отказ чиновница объяснила тем, что у нее «IQ повыше». Об этом сообщает издание «ПроВладимир».

Как отмечает издание, жителей Собинки пригласили на выездное заседание коллегии департамента в администрацию Собинского района Владимирской области, «чтобы обсудить проблемы медицины». Однако оказалось, что чиновники приготовили для людей лекцию о снижении уровней заболеваемости. Когда собравшиеся попросили слова, им дали понять, что выслушают их только после основного доклада.

Глава района Александр Разов в начале собрания «демонстративно покинул помещение, заявив, что ему необходимо привлекать дополнительные инвестиции», а Овчинникова предложила тем, кого «что-то не устраивает» выйти, а остальным «спокойно сидеть и слушать».

«Вы знаете, я не буду вас перекрикивать, IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста... уходите. Поэтому, спокойно сидите и слушайте меня. Рабочее совещание, мы обсуждаем проблемы здравоохранения Собинского района. Если у вас эмоциональное возбуждение — это ваши проблемы», — заявила чиновница.

Как отмечает «ПроВладимир», местные жители хотели бы решить проблему с огромными очередями в местной центральной районной больнице и обсудить условия труда врачей.

Андрей Дубровский