Новая газета

29 июня

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Правительство предложило продлить ответные санкции против ЕС до конца 2018 года

Экономика

Россия продлит ответные санкции против Евросоюза до конца 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства, передает РИА Новости.

«Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на 1 год до 31 декабря 2018 года», — заявил премьер.

Как объяснил глава правительства, ответные меры на продление санкций вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслевой экономики.

«К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту не самую конструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет вверх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом», — сказал Медведев.

Напомним, накануне Евросоюз продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Само решение было принято 22 июня на саммите Евросоюза.

Санкции впервые были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Основным условием ЕС для снятия с России санкций является овыполнение Минских соглашений.

Теги:
евросоюз, россия, санкции
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