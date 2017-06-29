В МВД предложили не возбуждать дела по мелким преступлениям при отсутствии подозреваемых

В МВД предложили не возбуждать уголовные дела по преступлениям небольшой или средней тяжести, если подозреваемого невозможно установить. С такой идеей выступил генерал-майор полиции, начальник управления по организации дознания ведомства Сергей Манахов, сообщает RNS.

Он привел в пример опыт Финляндии, где отказывают в возбуждении уголовного дела, если «расследование принесет большие расходы и оно просто нецелесообразно».

Манахов пояснил, что МВД России расходует большие средства на «лишнее оформление» мелких дел. При этом проводится «полный комплекс следственных действий, иногда это 50, иногда 100 листов, в архивах этих дел очень много».

«Я считаю, что здесь достаточно: обратился гражданин о краже, да, мы не установили это лицо, мы зарегистрировали преступление, составили бланк, похищенные вещи передали в наш ГИЦ на розыск похищенных вещей, признали его [обратившегося гражданина] потерпевшим, дело положили в стол. Найдется [подозреваемое] лицо — возбуждаем дело, проводим полное расследование, выясняем все обстоятельства и дело направляем в суд», — предложил Манахов.

По словам Манахова, в дознании около 400 тыс. уголовных дел приостанавливается в связи с «неустановлением лица». Чаще всего это уголовные преступления, связанные с мелкими кражами, сбытом наркотиков и фальшивых документов, отметил он.