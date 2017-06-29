Экс-президент Приднестровья ответил на сообщения о своем ночном бегстве на лодке

Бывший президент непризнанной Приднестровской Республики Евгений Шевчук назвал выдумками сообщения о своем побеге в Молдавию на лодке. Об этом он написал на личной странице в фейсбуке.

Шевчук сообщил, что накануне, следуя из Тирасполя в сторону Рыбницы на автомобиле, он заметил за собой слежку.

«Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан, а так же, что по его «заказу» подготовлена провокация с целью моего «устранения». Зная ресурсные возможности данного гражданина и его реальное влияние на действующую власть Приднестровья (похоже, это сиамские близнецы), мною были приняты оперативные решения», — пояснил он.

Как утверждает Шевчук, в сторону Молдавии он выехал на такси, на которое пересел в Дубоссарском районе, «а не в Рыбницком, якобы в Белочах и на «подводной лодке», как утверждают некоторые», Он пообещал в скором времени предоставить развернутые объяснения о случившемся.

Накануне сообщалось, что Евгений Шевчук в ночь на 28 июня сбежал на лодке в Молдавию после того, как он получил документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета. Позднее стало известно, что против него завели пять уголовных дел, в том числе по подозрению о присвоении народных средств. Ему также вменяют превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество.

Евгений Шевчук руководил непризнанной республикой Приднестровье с 2011 по 2016 год.

Вера Юрченко