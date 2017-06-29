На экс-генерала СК Максименко завели новое уголовное дело

Следствие возбудило еще одно уголовное дело о взятке в отношении бывшего руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Об этом из зала суда сообщает «Дождь».

Это уже третье дело о взятке, возбужденное против Максименко. По данным следствия, взятку Максименко передал бизнесмен Смычковский.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным продление Максименко ареста до 12 месяцев. Во время заседания экс-генерал СК пожаловался на плохое здоровье и просил отправить его под домашний арест.

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Напомним, в начале мая следствие возбудило второе уголовное дело в отношении руководителя управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Михаила Максименко о получении взятки в миллион рублей.

По версии следствия, за эти деньги экс-генерал должен был возбудить уголовное дело о краже элитных часов Hublot.

Ранее суд арестовал по обвинению в получении взятки в особо крупном размере трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, среди них оказался и Максименко.

Все трое подозреваются СУ ФСБ в получении взятки в размере 1 млн долларов от вора в законе Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой, за развал уголовного дела против его соратника Андрея Кочуйкова.

Максименко, как следует из рассказа оперативника ФСБ, будто бы поручил своему заместителю, главе УСБ СКР Александру Ламонову, связаться с руководством ГСУ СКР для изъятия уголовного дела из производства окружного управления и его передачи в СК по Москве.