Суд в Киеве решил рассматривать дело о госизмене Януковича в заочном режиме

Оболонский районный суд Киева решил, что процесс по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича будет проходить без подсудимого, в заочном режиме, сообщает телеканал «112 Украина».

Такое решение суд принял в связи с тем, что Янкукович не явился на второе по счету судебное заседание и отказался участвовать в нем в режиме видеоконференции по Skype.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк пояснил, что существует угроза жизни и здоровья Януковича, однако суд не принял во внимание это заявления защиты.

Отказ от использования Skype адвокат пояснил тем, что доказательства защиты могут быть признаны судом недопустимыми, так как использование этой программы официально не прописано.

Ранее защитник просил суд направить запрос в Минюст России для организации видеомоста с Ростовским областным судом, однако суд отказался это делать.

Виктора Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Суд по делу о госизмене начался 4 мая этого года. С весны 2014 года и по настоящее время Янукович проживает в России.