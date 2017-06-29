Казначея Ватикана Джорджа Пелла обвинили в сексуальных домогательствах

Австралийская полиция предъявила обвинения в сексуальных домогательствах главе Секретариата по экономике Ватикана Джорджу Пеллу. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам комиссара полиции Шейна Паттона, в отношении казначея Ватикана (третьего человека после папы Римского — ред.) были выдвинуты обвинения по нескольким эпизодам, которые произошли десятки лет назад, когда Пелл служил архиепископом Мельбурна и Сиднея.

Подробности обвинений не уточняются. Сам Пелл все отрицает и намерен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля, сообщает Associated Press.

«Судебное разбирательство даст мне возможность очистить мое имя, а затем вернуться на работу в Рим. Я благодарен Святому отцу за то, что он предоставил мне отпуск, чтобы я вернулся в Австралию на время суда», — сказал он.

Последние десятилетия католическая церковь неоднократно подвергалась критике из-за многочисленных сообщении о насилии над несовершеннолетними. В частности, в Австралии в период с 1993 по 2010 год были осуждены 100 католических священников за развратные действия в отношении малолетних.