Присяжные признали Заура Дадаева виновным в непосредственном убийстве Немцова

Присяжные заседатели сочли доказанной вину в убийстве политика Бориса Немцова подсудимого Заура Дадаева.

По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Голоса присяжных разделились (за — 10, против — 2). Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения (8 голосов против 4).

Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

Кроме того, присяжные признали Анзора и Шадида Губашевых виновными в слежке и сборе информации о политике и не заслуживающими снисхождения. Один из присяжных высказался против, остальные за.

Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова (10 голосов против 2). Он, по мнению большинства присяжных, не заслуживает снисхождения.

Виновным признан и Хамзат Бахаев (он, по версии следствия, перевозил соучастников). По мнению 8 из 12 присяжных, он не заслуживает снисхождения.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

На скамье подсудимых пять человек. По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.