Власти Ирака сообщили о полном освобождении Мосула от ИГ

В министерстве обороны Ирака заявили о полном освобождении города Мосул от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление военного ведомства.

В заявлении говорится, что под контролем ИГ не осталось ни одного района в городе. Военные в частности установили контроль над разрушенной террористами соборной мечетью «Ан-Нури».

Ранее сообщалось, что соборную мечеть XII века «Ан-Нури» в Мосуле взорвали. В 2014 году после захвата Мосула боевиками ИГ лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил на захваченных территориях халифат и объявил себя халифом. В Мосуле с октября 2016 года идут бои между боевиками ИГ и международной антитеррористической коалицией.

Отметим, что Мосул — последний иракский город, в котором находилась крупная база «Исламского государства». Операция по освобождению города от «Исламского государства» началась в октябре 2016 года.