Суд отложил рассмотрение дела «болотника» Бученкова

Замоскворецкий суд Москвы отложил заседание по делу последнего фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова из-за неявки свидетелей.

Перенести рассмотрение дела попросила прокурор, потому что обвинение не смогло выдать повестки пострадавшим сотрудникам полиции и свидетелям.

«Многие уже уволились, нужно их найти», — сказала прокурор.

По версии следствия, анархист Бученков принимал участие в беспорядках, якобы он кинул бутылку в полицейского и переворачивал туалетные кабинки. Ущерб от его действий составил якобы 73 800 рублей.

Сам Бученков не признает свою вину. По его словам, 6 мая 2012 года его не было в Москве. Вечером 5 мая 2012 года, рассказывал ранее Бученков, он уехал к родителям в Нижний Новгород, и весь следующий день он провел с семьей. В марте 2017 года его перевели под домашний арест.

Активист левого движения, анархист Дмитрий Бученков был задержан в Москве 2 декабря 2015 года.

Его обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса РФ) и «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ) в рамках «болотного дела» в связи с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.